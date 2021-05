경상남도 통합쇼핑몰 이름! 함께 만들어요!

e경남몰 새 이름 도민 대상 선호도 조사

[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 경상남도는 오는 7월 새로 단장해 열 예정인 경상남도 통합쇼핑몰 이름에 대한 선호도 조사를 시행 한다고 27일 밝혔다.

e경남몰은 경남에서 생산되고 있는 농수축산물, 소상공인, 중소기업, 전통시장의 우수 상품을 판매하고 있다.

도는 경남에 어울리는 쇼핑몰 이름으로 변경하고자 전 도민을 대상으로 6월 2일까지 선호도 조사를 진행한다.

선호도 조사는 '경상남도 누리집(홈페이지) → 도민 소통광장 → 설문조사'에 접속해 참여할 수 있으며, 명칭 후보는 다음과 같다.

지앤몰(gnmall) : 경남(gyeongnam)의 대표 쇼핑몰(mall)을 의미하며, 다양한 제품군 판매에 대한 확장성을 가지고 있으며, 소비자의 좋은 이웃(good neighbors)과 좋은 상품(goods new)으로 연관 지어 홍보할 수 있다.

지앤프레쉬샵(gn fresh#) : 경남(gn)의 깨끗한 자연환경에서 생산한 신선식품을 판매한다는 의미로 신선식품 또는 신규상품(fresh)의 홍보에 활용할 수 있다.

지앤미(gnme) : 경남(gn)의 맛(味)과 아름다움(美)을 소비자에게 전달하는 쇼핑몰을 의미하며, 다양한 중의적인 표현 사용으로 쇼핑몰 홍보에 쉽다.

지앤쿡(gncook) : 경남에서 생산되는 재료로 요리하는 것을 표현한 이름으로 현재 유행인 요리(cook)를 명칭과 결합해 지었다.

푸릇상점(purut) : 푸릇푸릇한 경남의 자연에서 생산된 농산물 상점에서 착안해 명칭 개발했으며, 신선 식품을 부각해 사용할 수 있다.

기타 : 이 외에 추천하고 싶은 이름 기재

