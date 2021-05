기아, 전기차 픽업충전 시범서비스…전용앱 'eON' 선봬

전용앱으로 서비스 신청·실시간 현황 한 번에

하반기 정규 서비스 론칭

[아시아경제 유제훈 기자] 기아가 전기차 고객의 충전 편의성을 강화하기 위해 픽업 충전 시범 서비스를 개시하고 전용 애플리케이션 '이온(eON)'을 선보였다고 27일 밝혔다.

기아의 픽업 충전 서비스는 기아 전기차를 보유한 고객을 대상으로 고객이 원하는 위치에서 차량을 픽업, 가까운 충전소에서 차량을 충전한 후 고객이 원하는 위치로 차량을 인도해 주는 수요자 맞춤형 서비스다. 기아는 도서·오지를 제외한 전국 대부분의 지역에서 24시간 서비스를 운영, 충전 편의성을 높인다는 방침이다.

기아는 아울러 전기차 픽업 충전 서비스를 모바일 채널로 간편히 이용할 수 있도록 전용 앱인 이온도 출시했다. 이 앱은 서비스 이용 중 담당 기사에 대한 정보와 차량의 위치, 서비스 진행 현황 등을 실시간으로 보여준다. 이온 앱은 시범서비스 기간엔 안드로이드 체제에서만 서비스되며, 정규 서비스가 개시되면 iOS 체제에서도 이용 가능하다.

픽업 충전 서비스를 이용하고자 하는 고객은 이온 앱에서 원하는 날짜와 시간, 차량 픽업 위치, 차량 수령 위치 등을 설정하고 예약을 확정하면 된다. 단, 이용 시간 3시간 전까지는 반드시 예약을 해야 한다.

기아는 이번 시범 서비스를 통해 고객 수요 및 운영 데이터를 확보하고, 서비스 품질을 강화해 하반기 중 정규 서비스를 선보일 계획이다. 정규 서비스시엔 디지털 키 기술과 연계, 고객이 차량과 다른 곳에 있는 경우에도 차량 픽업 및 충전이 가능하도록 할 예정이다. 또 서비스 과정에서 충전 상태와 예정 충전시간 등 다양한 정보를 실시간 확인할 수 있도록 해 편의성을 높이고, 기계식 세차 서비스까지 서비스의 영역을 확대해 나갈 방침이다.

한편 기아는 픽업 충전 시범 서비스 시작을 기념, 사전 체험 이벤트를 진행한다. 기아 전기차 고객 중 이온 앱을 설치하고 회원가입을 한 750명에게 선착순으로 서비스를 1회 무료 이용 가능한 쿠폰(충전비용 포함)을 지급하며, 이용 후 설문조사 참여시 커피 쿠폰도 추가 증정한다.

기아 관계자는 "전기차 고객분들이 일상에서 가장 흔하게 느끼시는 충전에 대한 불편과 고민을 덜어드리기 위해 온디맨드 픽업 충전 서비스를 선보이게 됐다"며 "고객분들께 더 큰 만족감을 드릴 수 있도록 시범 서비스 기간 동안 고객 의견을 적극 청취해 서비스 품질을 지속 발전시켜 나갈 것"이라고 밝혔다.

유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr