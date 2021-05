베이조스 "아마존 창립기념일 7월5일 맞춰 은퇴"

후임 CEO로는 아마존 초창기 멤버인 앤디 재시 낙점

[아시아경제 권재희 기자]올해 최고경영자(CEO) 직을 내려놓겠다고 밝힌 제프 베이조스 아마존 창업주가 오는 7월5일 은퇴하겠다고 공식적으로 밝혔다.

26일(현지시간) CNBC에 따르면 이날 온라인으로 진행된 아마존의 연례 주주총회에서 베이조스가 "저에게 의미가 있는 날인 7월5일을 은퇴날짜로 선택했다"며 "1994년 아마존을 설립한 날로, 정확히 27년 전이다"라고 밝혔다.

이어 후임자인 앤디 재시가 CEO직을 수행할 것이라고 덧붙였다.

베이조스는 이미 지난 2월 올해 3분기에 경영 일선에서 물러나 아마존의 이사회 의장으로 옮기겠다고 밝힌 바 있다.

향후 베이조스는 새로운 제품과 사업에 집중할 예정이다. 그는 청정 에너지로의 전환을 위한 신기술에 투자하는 베이조스 어스 펀드, 우주탐사 업체인 블루오리진, 일간지 워싱턴포스트, 노숙자·저소득층 교육을 지원하는 아마존 데이원 펀드 같은 사업들에 더 많은 시간을 쏟을 예정이라고 밝혔다.

베이조스의 후계자로 지명된 재시는 1997년 직원 200명 규모의 인터넷 서점이었던 아마존에 합류해 이 회사를 함께 키워온 아마존의 초창기 멤버 중 한명이다. 특히 아마존의 핵심 수익 사업이 된 클라우드 사업의 컴퓨팅 플랫폼을 창안하고 이를 실행하며 아마존웹서비스(AWS) 부문을 이끌어왔다.

권재희 기자 jayful@asiae.co.kr