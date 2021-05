‘호캉스’에 면세쇼핑까지 … 에어부산, 무착륙 국제관광비행 에어텔 ‘6월 여행’ 내놨다

부산롯데호텔·호텔농심 ‘항공권+숙박’ 상품 출시



에어부산 6월 중 3차례 김해국제공항서 운항

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 면세쇼핑과 ‘에어텔’을 묶은 국제관광 상품이 나왔다. 코로나 시대, 안전한 여행과 쇼핑을 즐기는 에어부산의 아이디어 ‘발명품’이다.

에어부산(대표 안병석)은 무착륙 국제관광비행과 호캉스를 연계한 에어텔 상품을 출시한다고 27일 밝혔다.

이 에어텔 상품은 김해공항에서 출발하는 에어부산의 무착륙 국제관광비행 탑승과 부산롯데호텔 또는 호텔농심 1박을 묶었다.

1인 기준으로 △부산롯데호텔은 주중(일~목) 24만3000원, 금요일 27만4000원, 토요일 31만5000원이다. △호텔농심은 주중(일~금) 20만원, 토요일 21만원에 판매된다.

에어부산은 김해공항에서 △6월 12일 △6월 19일 △6월 26일 총 3회 무착륙 국제관광비행을 운항할 계획이다.

항로는 지난 5월과 동일하다. 김해공항을 출발해 대마도를 거쳐 일본 규슈 서쪽 지역 상공에서 선회해 돌아오는 일정이다.

비행시간은 약 1시간 30분이며, 에어부산 온라인 기내 면세점과 시내·온라인·공항 면세점을 통해 면세품을 구매할 수 있다.

기내 럭키드로우 이벤트를 통해 당첨자에게 △에어부산 국내선 왕복 항공권 △에어부산 모형 항공기 등을 제공한다.

에어부산 관계자는 “해외여행길이 막혀 국내 여행 수요가 급증하고 있는 가운데 도심 속에서 호캉스를 즐길 수 있는 부산으로 눈길이 쏠리고 있다”고 말했다.

또 “여행 기분을 내면서 면세 쇼핑이 가능한 무착륙 관광비행과 최근 여행 트렌드인 호캉스를 동시에 즐길 수 있는 에어텔 상품으로 부산에서 힐링 시간을 보내길 추천한다”고 말했다.

예약과 구매는 부산롯데호텔과 호텔농심의 객실 예약과를 이용하면 된다. 항공편 출발일 기준 9일 전 오후 2시까지 구매할 수 있다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr