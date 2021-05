“소형 냉동고 뜬다”…이마트, 일렉트로맨 냉동고 155L 출시

[아시아경제 임춘한 기자] 이마트는 다음달 3일 ‘집쿡’족 증가에 맞춰 소용량의 일렉트로맨 냉동고를 선보인다고 27일 밝혔다.

일렉트로맨 냉동고 155L의 가격은 같은 용량의 타 상품대비 20%가량 저렴하다. 특히 이마트는 냉동고 첫 출시를 기념해 다음달 30일까지 행사카드로 구매 시 10만원 할인된 가격에 구매할 수 있다.

냉동고의 온도 범위는 -14도부터 -24도까지다. 1도 단위로 조절이 가능해 세밀하게 냉동 보관을 할 수 있다. 쾌속냉동 모드 가동 시 52시간이 지나면 -20도로 자동 전환되는 자동 에코모드도 있다. 또한 서랍 4칸, 선반 1칸으로 이뤄져 식품별 구분 보관이 가능한 서랍형 냉동고다. 크기 역시 1-2인 가구뿐 아니라 4인가족의 세컨드 냉동고로 사용 할 수 있을 사이즈로 맞춤 설계됐다.

이마트와 위니아 딤채가 공동 기획한 일렉트로맨 냉동고는 위니아 딤채에서 상품 생산과 배송을 담당하는 것은 물론 전국 73개의 위니아에이드 서비스 센터에서 1년간 무상 AS를 받을 수 있다.

이마트 관계자는 “냉동식품 시장이 크게 성장하면서, 1인가구 및 세컨드 냉동고 수요를 공략하기 위해 일렉트로맨 소형 냉동고를 출시했다”며 “앞으로도 사회 트렌드를 빠르게 인지, 다양한 상품 개발을 통해 고객들에게 양질의 가전제품을 선보일 것”이라고 말했다.

