포항시, 계약심의委 위원 7명 위촉 … 입찰 관련 중요사항 심의

[아시아경제 영남취재본부 최재호 기자] 포항시는 26일 시청 대외협력실에서 제8기 포항시 계약심의위원회 위원 위촉식을 가졌다.

이날 위촉된 심의위원은 공봉학·이장혁 변호사, 배영호 위덕대 교수, 손위혁 삼화피엔씨 대표, 권경옥 포항시의원, 정기원 공인회계사, 안재은 화원대표 등 7명이다. 이들은 앞으로 2년의 임기 동안 활동하게 된다.

계약심의위원회는 입찰참가자의 자격제한과 계약체결 방법에 관한 사항, 낙찰자 결정방법에 관한 사항 등 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 중요사항을 심의하고 의결한다. 지난해에는 코로나19로 인해 계약심의를 서면심의로 대체해 6회 23건을 심의·의결했다.

이강덕 시장은 위원들에게 위촉장을 수여하며 "앞으로 2년간 포항시민을 대표해 지방계약법의 적절성과 적법성을 심의하고 지역경제 활성화에도 많이 힘써 달라"고 당부했다.

영남취재본부 최재호 기자 tk24@asiae.co.kr