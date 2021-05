경기도, 안산시 종합감사…남양주시는 거부 '논란'

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도가 이달 27일부터 다음 달 11일까지 안산시에 대한 종합감사를 실시한다.

이번 감사는 2017년 도 종합감사와 2018년 감사원 감사 이후 3년 만에 실시되는 기관 운영 종합감사다.

도는 이번 감사에 24명의 감사관과 20명의 시민감사관을 투입한다.

특히 감사를 실시하기 전 지난 20일부터 26일까지 5일간 위임사무와 시에서 제출한 216개의 자치사무를 대상으로 감사대상 선정의 적정성 등 사전조사를 실시했다.

도는 사전조사를 통해 시에서 추진하고 있는 ▲국ㆍ도정 주요사업 ▲공공재정 부당청구 ▲세원 누락 및 예산낭비 ▲반복적, 상습적 관행 불법행위 및 특혜시비 ▲인허가 위반사항 등에 대해 중점 점검했다.

도는 이번 감사기간 중 '공개감사제도'를 운영해 도민에게 불편 또는 부담을 주는 행위나 공무원 비리, 위법 및 부당행위 등에 대한 제보도 받는다.

제보는 시청 내 감사장을 직접 방문하거나 전화, 팩스, 이메일 등을 통해 할 수 있다. 수사 또는 재판에 관여하게 되는 사항과 사적인 권리관계 또는 사생활을 침해할 우려가 있는 사항 및 다른 기관에서 감사했거나 감사 중인 사항은 제외된다.

김종구 도 감사총괄담당관은 "적극적인 업무추진과 과도한 업무량으로 인한 실수는 적극행정 면책제도를 이용해 감면 기회를 제공할 계획"이라며 "위법ㆍ부당한 행정행위와 예산낭비 업무처리 등에 대해서는 엄중히 책임을 물을 것"이라고 강조했다.

한편, 남양주시는 종합감사를 앞두고 진행한 사전조사를 거부해 논란이 되고 있다. 도는 이번 사태를 사상 초유의 국기문란 행위로 보고, 남양주시 관계자 등을 고발하기로 했다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr