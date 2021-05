김오수 정치 편향 적극 해명… "검수완박, 형사소송법 안착이 우선"(종합)

[아시아경제 배경환 기자] 김오수 검찰총장 후보자가 자신을 둘러싼 정치적 중립 논란에 대해 적극적으로 해명하고 나섰다. 다만 검찰 조직개편이나 김학의 전 법무부 차관의 불법 출국금지 사건 등 민감한 사안에는 말을 아꼈다.

김 후보자는 26일 서울 여의도 국회 법제사법위원회에서 열린 인사청문회에서 오전부터 거론된 라임·옵티머스 펀드 사기 사건 변론에 대해 "라임·옵티머스 펀드 운영자를 변론한 적 없다"는 입장을 재차 강조했다. 다만 구체적인 변호 대상에 대해서는 "변호사법상 비밀유지 의무에 위반될 소지가 있다"며 답을 피했다.

특히 정치적 중립 논란에 대해서는 "검사 재직 기간 정치적 중립성 논란은 한 번도 없었다"고 강조했다. 이어 박근혜 정부 때 검사장으로 승진한 점을 부각하며 '친정부 성향' 지적도 맞지 않다고 설명했다.

아들의 취업 청탁 논란에 대해서도 적극적으로 해명하고 나섰다. 김 후보자의 아들이 입사지원서에 있는 가족사항에 아버지 직업을 '검사장'으로 적어 '아빠찬스'를 썼다는 지적으로 이에 김 후보자는 "아들의 취업·학업에 무관심한 아빠"라고 털어놨다. 다만 인사청문회 이전부터 논란이 된 월평균 2400만원의 급여에 대해서는 "고위직 출신으로서 국민의 눈높이에 맞지 않았다"고 설명했다.고 털어놨다.

'검수완박'(검찰수사권 완전 박탈)에 대해서도 조심스런 입장을 보였다. "검찰은 본질적으로 공소기관"이라는 게 김 후보자의 설명으로 "개정된 형사소송법 체계를 안착시키는 게 우선"이라고 답했다.

'이성윤 서울지검장 공소장 유출' 논란에 대해서는 "공소장이 유출된 것은 문제"라고 지적하기도 했다. 이 지검장의 공소장 유출을 문제 삼는 대목에서 "당연히 공소장이 적절한 절차 내지 형사소송권 공개 규정에 의하지 않고 유출된 부분은 문제가 있다고 생각한다"며 "진상조사가 진행 중인 것으로 알고 있는데 자세한 내용은 보고를 받지 못했다"고 설명했다.

검찰총장을 지내고 퇴임한 후에 정계 진출 계획이 있는지에 대한 질문도 나왔다. 이에 김 후보자는 "정치할 생각이 전혀 없다"고 밝혔다.

