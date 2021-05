[아시아경제 황준호 기자] 임상시험수탁기관(CRO) 기업 에이디엠코리아는 일반 공모 청약 경쟁률이 2345.40대 1로 집계됐다고 26일 밝혔다.

증거금은 약 5조133억원을 기록했다. 에이디엠코리아는 다음 달 3일 코스닥시장에 상장한다. 공모가는 3800원이다.

강준모 에이디엠코리아 대표는 "상장 후에도 높은 재무 안정성을 기반으로 아시아 대표 CRO가 되도록 최선을 다할 것"이라고 말했다.

황준호 기자 rephwang@asiae.co.kr