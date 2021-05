케이탑리츠, 케이맥스 지분율 70%까지 확보

[아시아경제 황준호 기자] 케이탑리츠 케이탑리츠 145270 | 코스피 증권정보 현재가 2,305 전일대비 110 등락률 +5.01% 거래량 1,175,596 전일가 2,195 2021.05.26 15:30 장마감 관련기사 윤석열 종친, 이재명 친구…정치테마주 '주가조작' 잡아낸다케이탑리츠, 주당 80원 현금배당 결정《시선집중》 "늦게 살 수록 손해" 반드시 사야하는 섹터별 유망주 close 는 건물관리, 사업시설유지관리 등 업체 케이맥스의 주식 91만주를 약 26억원에 취득한다고 26일 공시했다. 이번 취득 이후 케이탑리츠의 케이맥스 지분율은 70%가 된다. 케이탑리츠는 "시설관리회사에 대한 투자 등으로 신규사업 확장 및 관련 사업을 보다 전문적이고 효율적으로 전개하기 위한 조치"라고 밝혔다.

