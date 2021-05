경상남도의회, 지방의회 발전 위한 '한국지방정부학회 춘계공동학술대회' 개최

[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 경상남도의회 자치분권연구회와 자치분권특별위원회는 28일 오전 10시 도의회에서 2021년도 춘계 공동학술대회를 개최한다고 26일 밝혔다.

이번 학술대회에서는 내년 지방자치법 전부개정안 시행을 앞둔 가운데 자치 분권 주요 현안들을 포함한 총 40편의 논문이 발표될 예정이다.

이날 주요 발표 주제로는 지방의회 역량 및 성과 강화 방안, 주민자치회 활성화와 지방재정 확충 방안, 인구 100만 이상 대도시의 특례시화 방향, 메가시티 및 주민자치 활성화 방안, 자치경찰제도의 추진 과제 등이 담긴다.

또한 이번 행사에는 지방자치 2.0 시대에 대한 선제 대응과 그에 걸맞은 지방의회의 새로운 상을 정립하기 위해 경남도의원들도 참석한다.

김하용 의장은 "학술대회가 지방의회의 발전을 위한 유익한 담론과 정책이 제시되는 뜻깊은 시간이 되길 기대한다"고 말했다.

영남취재본부 박새얀 기자 sy77@asiae.co.kr