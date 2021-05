이낙연, 5년간 중견기업 수 5400개→7000개 이상 확대해 '일자리 창출'

26일 '청년 고용 확대 방안' 토론회서 중견기업 지원 대책 제안

청년고용증대세제 4년간 명목급여 60% 지원 등 인센티브 제공

[아시아경제 오주연 기자] 이낙연 더불어민주당 전 대표가 국가 경제의 지속 성장과 양질의 청년 일자리 창출을 위해 현재 5400개인 중견기업 수를 2026년까지 7000개 이상으로 확대하는 등 중견기업을 산업 정책의 핵심으로 육성하겠다고 밝혔다.

26일 이 전 대표는 정태호 의원과 산업통상자원부가 공동주최한 '중견기업 청년 일자리 진단 및 청년 고용 확대 방안 토론회'에 참석해 "한미정상회담이 성공적으로 마무리되면서 한미관계는 안보동맹에서 밸류체인 동맹으로 업그레이드 될 것"이라며 "한미간 경제 파트너십이 강화되면서 반도체, 전기차 배터리, 백신을 비롯한 의약품을 중심으로 광범위한 협력이 이뤄질 것이고, 우리 중견기업들에게도 기회의 장이 열리게 될 것"이라고 강조했다.

이 전 대표는 "중견기업은 우리나라의 제조업 경쟁력을 좌우하는 소재·부품·장비 산업의 핵심 기업들로, 향후 한미 간 밸류체인 동맹의 가장 큰 수혜자가 될 것"이라고 전망하며 인력수급 불균형으로 어려움을 겪고 있는 중견기업 지원을 통한 청년 고용 확대 정책을 제시했다.

그는 "우리 경제의 허리인 중견기업에 다양한 세제 혜택과 인센티브를 제공해 투자와 일자리 창출을 지원할 것"이라며 "고용증대기업에 대한 세액 공제를 기업의 규모나 지역에 상관없이 4년 동안 명목상 급여의 60%까지 지원하는 청년고용증대세제 정책을 제안한다"고 밝혔다.

이어 "신규 채용에 대해 장려금을 확대해서 1인당 연 1000만 원씩 4년간 지원하는 청년추가고용장려금 확대 방안을 정부와 의논하겠다"고 덧붙였다.

이 전 대표는 신경제 체제에 대비하는 기업의 과감한 투자를 뒷받침하는 입법 노력도 약속했다. 그러면서 현재 국회에 발의돼 있는 서비스산업발전기본법, 산업디지털전환촉진법, 친환경산업법 개정안의 조속한 통과를 위해 노력하겠다고 전했다.

