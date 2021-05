[아시아경제 박지환 기자] 금융감독원은 올해 공인회계사 2차 시험 응시 원서 접수 결과 작년보다 179명(5.1%) 늘어난 3708명이 지원했다고 26일 밝혔다.

경쟁률은 최소 선발 예정 인원(1100명)을 기준으로 3.4대 1이다. 지원자의 69.0%는 남성이고 여성은 31.0%였다.

지원자 평균 연령은 만 27.2세이다. 20대 후반이 52.6%로 가장 많았다. 이어 20대 전반(13.7%), 30대 전반(10.8%) 등의 순서였다.

대학교에 재학 중인 지원자는 전체의 54.2%다. 75.2%는 상경계열 전공이다.

2차 시험은 다음달 26∼27일 치러진다. 시험 장소와 시간은 6월 3일 금감원 공인회계사 시험 홈페이지와 금융위원회 홈페이지에 공고된다. 합격자 발표 날은 8월27일이다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr