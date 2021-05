영광군, 유해 해충 방제 ‘방역소독’ 실시

[영광=아시아경제 호남취재본부 이전성 기자] 전남 영광군(군수 김준성)은 하절기 유해 해충 방제 및 감염병 사전예방을 위해 이달부터 하절기 방역소독을 주·야간으로 집중 실시한다고 26일 밝혔다.

군은 읍면 방역소독장비 187대 점검을 완료했으며 마을 이장단 및 공무원 등으로 구성된 자율방역단을 조직, 주 1회 이상 방역소독을 실시해 위생해충 밀도를 감소시킬 계획이다.

하절기 방역은 주택가 밀집지역, 공원, 하천변, 축사, 공공시설, 관광지 등 취약지역을 중심으로 성충구제 연무·연막 소독을 실시한다.

하수구, 정화조, 하천 등에 미생물제제의 친환경 방역 약품을 살포해 유충구제 방역 소독도 병행해 진행된다.

코로나19 예방을 위한 버스터미널 및 공중화장실 등 다중이용시설도 살균소독을 실시하고 있으며 주민들의 자가소독을 위한 방역소독약품 희석액도 보건소와 읍면사무소에서 배부한다.

또 매주 수요일을 ‘실내 소독의 날’로 지정·홍보해 지역주민들의 자발적인 방역이 생활화되도록 최선을 다하고 있다.

윤정희 보건소장은 “하절기 빈틈없는 방역소독으로 감염병 발생 예방에 최선을 다 할 계획이다”며 “보건소 방역만으로는 감염병을 일으키는 모기와 파리 같은 위생해충의 완전한 퇴치가 어려운 만큼 각 가정에서도 집주변 모기유충 산란장소인 고인물 제거 등 개인 방역에 동참해주라”고 말했다.

