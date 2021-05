P2P 업체 ‘시소펀딩’ 상환 지연…경찰, 업체대표 검찰 송치

9개월째 상환 지연…피해금액만 460억여원

[아시아경제 유병돈 기자] 온라인투자연계금융(P2P) 업체 시소펀딩에서 원금 상환 지연이 발생한 것과 관련해 경찰이 업체 대표를 기소 의견을 달아 검찰에 송치했다. ▶본지 2020년 9월9일 보도 '[단독]P2P 업체 ‘시소펀딩’ 상환 지연, 경찰 수사 착수' 참조

서울 영등포경찰서는 최근 시소펀딩 대표 A씨를 사기 혐의 등으로 검찰에 송치했다고 26일 밝혔다.

경찰에 따르면 A씨는 지난해 460여억원에 가까운 원금 상환 지연 후 현재까지 투자금을 돌려주지 못하고 있는 혐의를 받는다. 또 투자자로부터 확보한 투자금을 원래의 사용 목적이 아닌 개인적인 사업자금에 사용한 혐의도 함께 받고 있다.

P2P대출은 온라인 플랫폼을 통해 특정 대출상품을 게시하고 투자금을 모은 뒤 특정차주에게 대출을 해주고, 해당 차주로부터 원리금을 받아 이를 투자자들에게 배분하는 형태의 크라우드펀딩이다.

시소펀딩은 지난해 8월부터 일부 상품을 시작으로 줄줄이 상환 지연이 되기 시작해 현재까지 900여개의 상품에서 약 460억여원을 상환하지 못하고 있는 것으로 알려졌다.

원리금을 제때 돌려받지 못한 투자자들은 네이버 카페와 카카오톡 오픈채팅방 등 온라인 커뮤니티를 통해 모였고, 일부는 소송인단을 꾸려 집단으로 고소를 진행해왔다. 현재 피해자는 수천명에 이르는 것으로 추정된다.

