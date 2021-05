7월 야외선 1차 접종자 'NO 마스크'

예방접종 완료자 일상회복 지원 방안

식당·카페·결혼식장서 인원제한 예외

가족모임·경로당 출입 등도 제약 줄어

전문가 "환영…일부 조치 방역 방해"

[아시아경제 서소정 기자, 손선희 기자] 오는 7월부터 코로나19 백신을 한 차례만 접종해도 실외에서 마스크를 벗을 수 있게 된다. 또 식당, 카페, 결혼식장 등에서 각각 정해진 인원제한 적용을 받지 않게 된다.

정부는 26일 김부겸 국무총리 주재로 코로나19 중앙재난안전대책본부 회의를 열어 이 같은 내용의 ‘예방접종 완료자 일상회복 지원방안’을 확정했다.

이에 따라 오는 7월부터 1차 접종자는 공원이나 등산로 등 야외에서 마스크를 쓰지 않아도 된다. 또 실외 다중이용시설이나 정규 종교활동 시 인원제한의 적용을 받지 않는다. 현재 교회와 성당, 사찰 등에서 대면 종교활동 가능 인원은 수도권의 경우 좌석 수의 20%, 비수도권은 30%인데, 해당 규제에서 1차 접종자는 제외된다.

이에 앞서 다음달 1일부터는 1차 백신을 맞은 사람의 경우 현재 8명으로 돼있는 직계가족 모임 시 인원 제한의 적용을 받지 않게 된다. 경로당, 복지관 모임·활동에도 제약이 줄어든다.

김 총리는 "국민의 70% 이상이 1차 접종을 마치는 9월 말 이후에는 방역기준을 전면 재조정할 것"이라며 "집단면역이 달성되는 시점에는 실내에서의 마스크 착용 완화도 검토하겠다"고 말했다. 그는 이어 "정부는 오늘 발표하는 대책에 더해 추가적인 완화 조치를 그때 그때 시행해나가겠다"며 "민간 부문에서도 접종 완료자를 위한 다양한 혜택을 적극 실행해주신다면 코로나19 조기 극복에 큰 힘이 될 것"이라고 덧붙였다.

전문가들은 이에 대해 환영의 입장을 나타내면서도 마스크 착용 완화 등 일부 조치에 대해서는 시기상조라고 지적했다.

정재훈 가천대 의대 예방의학과 교수는 "정부의 인센티브 도입은 아직 낮은 고령층의 접종률을 끌어올리는 데 긍정적이지만 인센티브가 방역에 문제가 되면 안된다"면서 "신규 확진자가 12일 만에 다시 700명대로 올라왔고 변이 바이러스 확산 우려가 커지는 상황인 만큼 신중한 접근이 필요하다"고 말했다.

