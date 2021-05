나주사랑상품권, 내달까지 ‘10%할인 판매’ 연장

[나주=아시아경제 호남취재본부 김육봉 기자] 전남 나주시(시장 강인규)는 지역화폐인 ‘나주사랑상품권 10%할인’ 판매 기간을 내달까지 연장한다고 26일 밝혔다.

시는 당초 이달까지 10%할인을 적용하기로 했으나 코로나19 장기화로 침체된 민생경제 소비 진작을 위해 이같이 결정했다.

상품권은 NH농협은행나주시지부와 지역농협, 신협, 새마을금고, 광주은행 등 지정금융기관 54개소에서 월 70만원(개인기준) 한도로 구매 가능하다.

지류 상품권의 단점을 보완해 지난해 9월 출시한 나주사랑카드는 전용 앱(CHAK)을 통해 10%할인된 금액으로 구매와 충전 서비스를 이용할 수 있다.

강인규 시장은 “재정 여건이 녹록치 않지만 코로나19 극복과 소상공인 지원을 위해 상품권 할인판매 기간을 연장했다”며 “나눔과 연대의 착한소비 촉진을 위해 연간 10%할인을 지속할 수 있도록 국비 확보에 노력해가겠다”고 말했다.

호남취재본부 김육봉 기자 bong2910@asiae.co.kr