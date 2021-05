▲이종남(전 감사원장·전 법무부 장관·전 검찰총장)씨 별세, 이정열(홍익대 교수)·이순열(김앤장 변호사 )씨 부친상, 조진호씨(아스티 대표) 빙부상= 26일 오전 0시10분, 서울아산병원 30호실, 발인 29일 오전. ☎(02)3010-2000

