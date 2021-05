“케이블TV 대신 IPTV” 가입자 격차 541만명으로 확대

작년 하반기 유료방송 가입자 3458만명… 상반기比 64만명↑

IPTV 가입자 증가세와 SO 감소세 지속… 격차 541만명으로 확대

[아시아경제 구은모 기자] 인터넷멀티미디어방송(IPTV) 가입자의 증가세와 종합유선방송(SO) 감소세가 지속되면서 두 서비스 가입자의 격차가 역대 최다인 500만명 이상 확대됐다. 사업자별로는 KT가 유료방송시장 1위 자리를 수성했다.

과학기술정보통신부는 26일 SO·위성방송·IPTV의 ‘지난해 하반기 가입자 수 조사·검증 및 시장점유율 산정 결과’를 확정해 발표했다.

유료방송 가입자 수는 지난해 하반기 기준 3458만3329명(6개월 평균)으로 작년 상반기보다 64만명이 증가했다. 가입자 증가폭은 지난해 상반기 30만명대로 감소했지만 하반기에는 60만명대로 다시 증가한 것으로 나타났다. 특히 IPTV의 가입자 수와 점유율은 꾸준히 증가한 것으로 나타났다.

매체별 6개월간 평균 가입자 수를 살펴보면 IPTV가 1825만4930명(52.79%)으로 6개월 전과 비교해 점유율을 1.27%포인트 끌어올린 반면 SO는 1323만2850명(38.26%)으로 점유율이 1.15%포인트 하락했다. 위성방송은 3095만5549명으로 집계됐다. IPTV 가입자 수는 2017년 11월 SO에 가입자 수를 앞선 이후 지속적으로 증가하고 있는 반면 SO는 감소하면서 IPTV와 SO간 가입자 수 격차도 작년 12월 말 기준 약 541만명으로 확대된 것으로 나타났다.

사업자별로 보면 KT가 유료방송시장 1위를 지켰다. KT 787만2660명(22.76%), SK브로드밴드(IPTV) 554만6012명(16.04%), LG유플러스 483만6258명(13.98%), LG헬로비전 386만5772명(11.18%), KT 스카이라이프 309만5549명(8.95%), SK브로드밴드(SO) 297만8493명(8.61%) 순으로 집계됐다.

KT와 KT스카이라이프를 합산한 가입자는 1097만명, LG유플러스와 LG헬로비전을 합산한 가입자는 870만명, SK브로드밴드(IPTV와 SO 합산) 가입자는 852만명으로 유료방송 시장에서 각각 31.72%, 25.16%, 24.65%의 시장점유율을 차지했다.

가입자 유형별로는 개별가입자 1662만8814명(점유율 48.08%), 복수가입자 1540만8680명(44.56%), 단체가입자 254만5835명(7.36%) 순으로 집계됐다.

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr