가상화폐 대책, 美 백악관도 움직였다

재무부 이달 초 가상화폐 관련 보고

개인투자 보호 필요 공감

위험요인 등 다각 검토

거래는 지속 예상

개인 레버리지 투자 위험 확산

아시아 거래소 100배 레버리지 거래 강제 청산 급락 불러와

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 미국 백악관도 가상화폐에 대한 대책 마련을 모색하고 있는 것으로 알려졌다. 가상화폐 투자가 가열되며 지나친 신용거래로 개인 투자자들의 피해가 확산되는 현 상황은 각국 정부가 뒷짐만 지고 바라볼 수 없게 만들고 있다.

워싱턴포스트(WP)는 25일(현지시간) 당국자들의 말을 인용해 백악관이 이달 초 재무부 관계자로부터 가상화폐 대책에 대해 브리핑을 받았다고 보도했다. 백악관은 가상화폐의 위험요인과 개인 투자자 보호의 필요성에 대해 다각도로 점검한 것으로 알려졌다.

가상화폐에 대한 백악관의 입장은 투자 지침은 제시하겠지만 거래를 막으려는 것은 아니라고 당국자는 설명했다. 그는 "가상화폐 규제를 시행하면서도 투자자들이 도지코인 등에 투자하는 것은 허용하도록 하려고 논의하고 있다"고 말했다.

한 당국자는 "(가상화폐에) 온갖 추상적이고 주의해야 할 위험이 있다는 사실을 알고 있지만, 여전히 관망하는 입장"이라고 밝혔다.

당국자는 규제 당국이 가상화폐시장의 변동을 감시할 필요는 있지만 급격한 변동성이 금융시장 안정성을 위협할 가능성은 없다고 파악하고 있다고 전했다.

WP는 재무부와 연방준비제도(Fed), 증권거래위원회(SEC), 소비자금융 보호국(CFPB) 등이 가상화폐와 관련한 규제와 대응책 마련에 나서고 있는 상황에서 백악관도 대응 마련에 나선 것에 주목했다.

비트코인 등 가상화폐가 급등락하면서 개인들에 대한 투자 보호 필요성은 커지고 있다. 일부 거래소들이 지나친 레버리지 거래를 허용하며 투자자들이 큰 피해를 보고 있기 때문이다.

브라이언 켈리 BKCM 최고경영자(CEO)는 이날 CNBC와의 인터뷰에서 비트멕스와 같은 아시아 소재 거래소들이 최대 100대 1의 레버리지 거래를 허용하고 있다고 비판했다. 원금의 100배를 투자할 수 있다 보니 시세가 하락하면 담보 부족으로 강제 청산이 이뤄지며 심각한 손실을 보는 구조다.

실제로 마진거래에 나선 이들의 계좌가 대량 청산됐다는 분석도 제기됐다. 가상화폐 데이터업체 ‘bybt’는 지난주에만 120억달러(약 13조5000억원) 규모의 마진거래 계좌가 청산당한 것으로 집계됐다. 해당 계좌 수는 약 80만개에 이른다. 에이크레인 리서치는 비트코인이 30% 추락한 지난 19일 350억달러어치가 거래됐다고 파악했다. 이는 사상 최고 거래량이라는 분석이다. 이 중 대부분이 강제 청산으로 추정된다.

켈리 CEO는 "투자자들의 청산 가격은 대체로 비슷한 경향이 있다 보니 어느 지점에서 자동 매도 주문이 발생하며 가격이 곤두박질치는 것"이라고 말했다. 데빈 라이언 JMP 애널리스트도 "개인투자자들의 가상화폐 시장 레버리지가 시장 변동성을 더욱 키우는 원인"이라고 지적했다.

블록파이와 셀시어스 등 비트코인을 담보로 돈을 빌려주는 대출 서비스 역시 급격한 변동성의 이유로 거론된다. 담보물인 비트코인 시세가 하락하면 역시 일괄 강제 청산이 이뤄지기 때문이다.

뉴욕=백종민 특파원 cinqange@asiae.co.kr