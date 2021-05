서울시, 중동 최대 IT전시회 참여할 10개 스타트업 선발

창업기획자, 벤처투자자, 서울시 창업보육기관 등의 추천 받아 심사, 선발

‘사전 멘토링-투자자매칭,통역 등 현장지원-사후관리’까지 종합적인 밀착지원

[아시아경제 임철영 기자] 서울시가 중동 최대 규모의 IT전시회인 두바이 정보통신박람회(GITEX)의 부대행사 'GITEX Future Stars'에 참여할 빅데이터, 사이버보안, 블록체인 등 IT 분야 스타트업 10개사를 내달 18일까지 모집한다고 26일 밝혔다.

선발된 10개 스타트업은 서울을 대표해 행사 개최지인 두바이에서 다양한 분야의 투자자들을 만나 혁신 기술과 서비스를 소개하는 기회를 갖게 된다. 서울시 차원에서 해외 박람회, 전시회에 우리 기업이 직접 참여하는 방식으로 지원하는 것은 코로나19 이후 처음이다.

'GITEX Future Stars'는 IT 스타트업을 위한 전시회로 지금까지 140여 개 국가에서 15만 명이 참여했다. 올해는 10월 17일부터 20일까지 4일간 두바이 현지에서 오프라인으로 진행된다.

서울시는 'GITEX Future Stars'에서 나흘간 ‘서울스타트업 개별 부스’를 운영하며 서울을 대표하는 IT 분야의 혁신기업을 홍보하고 글로벌 투자자와의 적극적인 상담을 주선할 계획이다. 또한 GITEX 본 행사에서는 한국과 서울의 투자 환경을 알리는 한편 서울시 투자유치 정책을 소개하는 서울관도 함께 운영할 예정이다.

김의승 서울시 경제정책실장은 "이번 기회는 서울시 차원에서는 코로나 19 이후 처음으로 해외 전시회에 직접 참여해 우리 혁신기업의 기술과 서비스를 해외에 알릴 수 있는 시간"이라며 "서울의 뛰어난 창업기업의 본격적인 해외 투자유치 활동 지원을 넘어 빠른 속도로 성장하고 있는 서울 창업생태계의 잠재력을 해외에 알리는 기회로 활용하겠다"고 말했다.

