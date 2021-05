중기중앙회, '뿌리·조선산업 주52시간제 설명회' 개최

[아시아경제 이준형 기자] 중소기업중앙회는 26일 고용노동부, 산업통상자원부와 공동으로 '뿌리·조선산업 주52시간제 도입지원 설명회'를 개최했다고 밝혔다.

이날 설명회는 고용부에 재직 중인 근로감독관이 뿌리 및 조선업종에 맞는 교대제 개편방안, 유연근로제 활용방안 등을 실제 사례를 통해 직접 안내하기 위해 마련됐다. 박종필 고용부 근로감독정책단장은 설명회에서 현장에 참석한 뿌리·조선업계 종사자들의 질의에 답변하기도 했다.

이종길 한국금속열처리공업협동조합 전무는 "뿌리산업은 24시간 내내 기계를 돌려야 해 주52시간제를 준수하려면 인력 충원을 통한 교대제 개편이 불가피하다"면서 "(하지만) 국내 청장년층은 취업을 기피하고 외국인 근로자마저 입국이 중단돼 뾰족한 대응책이 없다"고 토로했다.

조선업계 관계자들은 "조선업은 기후에 영향을 받는 야외작업이 빈번해 유연근로제를 도입하기 위한 인위적인 근로시간 조정이 매우 어렵다"면서 "인력을 충원해 대응하려 해도 추가 숙련인원을 구할 수가 없다"고 입을 모았다. 조선업 내에서도 인력 수급이 어려운 도장, 사상, 족장 등의 직종에 한해서라도 특별연장근로 인가기간 확대 등의 대응책이 마련돼야 한다는 의견도 제기됐다.

이에 이태희 중기중앙회 스마트일자리본부장은 "만성적인 인력난 등으로 주52시간제 준수가 버거운 뿌리와 조선산업의 현실에 충분히 공감한다"면서 "주52시간제가 부작용 없이 현장에 안착될 수 있도록 애로사항을 토대로 개선 및 추가 지원방안에 대해 고용노동부와 적극 협의하겠다"고 말했다.

한편, 이날 설명회는 온라인으로 생중계됐다. 설명회 영상은 중소기업중앙회 유튜브 채널에서 다시 시청할 수 있다.

