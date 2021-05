CJ푸드빌, '뚜레쥬르-밀키스' 이색 협업 제품 선보인다

[아시아경제 이승진 기자] CJ푸드빌이 운영하는 뚜레쥬르가 또 한 번의 이색 협업 상품을 내놓는다.

뚜레쥬르는 롯데칠성음료 인기 브랜드 ‘밀키스’와 협업해 제품을 선보인다고 26일 밝혔다. 밀키스는 1989년 출시된 유성 탄산음료로 현재까지 사랑 받고 있는 장수 브랜드다.

CJ푸드빌은 밀키스를 빵과 함께 먹는 ‘꿀조합’이 사회관계망서비스(SNS) 상에서 인기를 끄는 것에 착안해 두 브랜드가 협업을 기획했다다.

대표 제품은 ‘사랑해요 밀키스 케이크’로 밀키스 맛의 쥬레와 부드러운 밀키스 크림에 팝핑 캔디를 넣어 재미와 청량감을 느낄 수 있다. ‘사랑해요 밀키스 빵’은 페이스트리에 달콤한 밀키스 글레이즈를 올려 결 따라 뜯어 먹기 좋다. ‘밀키스 퐁당 크림빵’은 달콤한 밀키스 글레이즈 와 겉은 바삭, 속은 부드러운 빵 속에 바닐라 생크림을 넣었다.

여름을 겨냥한 제품도 선보인다. ‘밀키스 아이스박스’는 빵 사이사이에 밀키스 맛을 담은 크림을 발라, 얼려 먹으면 아이스크림 샌드처럼 즐길 수 있다. ‘사르르 밀키스 빙수’는 탄산처럼 시원한 색상의 빙수로, 밀크 소다 크림으로 더 부드럽게 즐길 수 있다. 이 밖에도 우유 쉐이크에 밀키스의 풍미를 더한 ‘사랑해요 밀키스 쉐이크’ 등도 출시한다.

뚜레쥬르 관계자는 “메로나, 교촌과의 협업 등 이색 조합으로 사랑 받은 경험을 살려 밀키스를 뚜레쥬르만의 매력으로 재해석해 고객에게 신선한 경험을 선사하고자 이번 협업을 진행했다”고 말했다.

