삼성디스플레이 노트북용 OLED, 친환경제품인증 '그린가드 골드' 획득

[아시아경제 정현진 기자] 삼성 노트북용 OLED 패널이 글로벌 인증기관 'UL'의 친환경 인증인 '그린가드 골드'를 획득했다고 삼성디스플레이가 26일 밝혔다.

삼성디스플레이는 자사의 노트북용 OLED 총 9종(13.3형~16형)이 휘발성 유기화합물(VOC)의 방출량을 기준치 이하로 최소화해 UL로부터 이 인증을 받았다고 설명했다. 이 패널은 최근 삼성전자가 출시한 갤럭시 북 프로 시리즈에도 적용됐다.

UL의 그린가드 골드 인증은 제품의 실내 공기질 안전성에 대한 영향을 판단하는 기준으로 사용된다. 삼성디스플레이는 휘발성 유기화합물 발생의 주요 원인인 플라스틱 시트의 사용을 최소화한 친환경 노트북용 OLED를 개발했다.

디스플레이 부품 중 하나인 백라이트는 플라스틱 시트가 많이 포함돼있어 유기화합물 발생의 주요 원인으로 꼽힌다. UL과 공동 진행한 평가에 따르면 삼성 OLED는 백라이트를 사용하지 않는 자발광 구조로 유해물질의 방출량을 기존 LCD 대비 절반 수준으로 줄일 수 있었다.

삼성디스플레이 관계자는 "업계 최초로 '그린가드'를 획득한 노트북용 OLED를 출시하면서 소비자들에게 건강하고 안전한 제품 선택의 기회를 제공하게 되었다"고 말했다.

한편 삼성디스플레이의 노트북용 OLED는 그린가드와 함께 유해한 블루라이트 비중을 업계 최저 수준인 6.5%까지 낮춰 SGS로부터 '아이케어 디스플레이' 인증을 획득하기도 했다.

