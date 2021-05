파수, 오산시청에 재택근무 문서 보안 솔루션 제공

[아시아경제 박형수 기자] 파수가 오산시청에 재택근무 문서 보안 솔루션을 제공한다고 26일 밝혔다.

코로나 19 여파로 공공기관에서는 정부원격근무서비스(GVPN)를 활용한 비대면 근무 방식을 확대 시행하고 있다. 산업자원부 원격근무 보안관리 지침, KISA의 비대면 업무환경 도입 운영을 위한 보안가이드라인, 국가정보원 정보보안 기본지침 등 다양한 재택근무 보안 정책 지침이 제시되고 있다.

오산시청은 보안이 취약한 재택, 파견, 이동근무 환경에서 업무를 진행할 때 중요 정보에 대한 보안 대책 방안으로 재택근무용 파수 엔터프라이즈 디알엠(Fasoo Enterprise DRM)을 도입하기로 했다.

재택근무용 파수 엔터프라이즈 디알엠은 중요 내용을 담은 데이터 자체를 암호화해, 접근 권한 통제 및 추적 기능을 제공하는 솔루션이다. 해당 솔루션을 적용하면 GVPN을 연결한 동안 내부 정책에 따라 PC에서 생성 및 저장한 문서, 내부 업무시스템 접속 후 다운로드한 문서 등을 실시간으로 암호화한다. 암호화 문서 사용 후 사내 업무시스템으로 업로드 시에는 자동 복호화된다. 암호화된 문서는 사용자 권한 별로 열람, 편집, 인쇄, 캡처 등을 실시간으로 제어한다. 문서를 사용한 모든 내역은 DRM 서버로 실시간 전송해 중요 정보가 유출될 시 사후 추적도 가능하다. GVPN 연결 해제 시에는 평소 사용자 PC 환경으로 자동 변화되며, 기존 암호화된 문서는 무단 열람이 불가하다.

조규곤 파수 대표는 "비대면 문화 일상화로 업무를 진행하는 장소를 기관과 기업 내부로 국한하지 않는다"며 "원격 근무를 위한 보안 인프라를 마련하고자 하는 곳이 늘어나고 있다"고 설명했다.

이어 "파수 솔루션을 통해 보안성과 업무 효율성을 모두 고려한 스마트워크 환경을 구축할 수 있을 것"이라고 말했다.

