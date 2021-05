마포구, 2021년 제2회 추가경정예산안 440억 원 편성

지난 4월에 이은 2차 편성, 본격 주민 생활행정 챙겨 코로나19 극복 의지 ...침체된 지역경기 회복, 각종 재해·재난 예방, 안전확보 등 목표

[아시아경제 박종일 기자] 마포구(구청장 유동균)는 코로나19 장기화로 침체된 지역경제를 활성화하기 위해 2021년 제2회 추가경정예산(안)을 마련해 강도 높은 대응에 나선다.

코로나19 등으로 추진이 어려운 행사성·축제성 사업은 과감히 축소 또는 폐지하고 소상공인 지원과 지역경제 활성화 및 지역주민의 복지 수요 해결을 위한 사업으로 재원을 재분배함과 동시에 수해 등 안전사고 예방에도 철저를 기한다는 계획이다.

구는 이번 추가경정예산(안)을 약 440억 원 규모로 편성해 마포구의회에 제출했다.

이로써 마포구 예산 총 규모는 일반회계 365억 원, 특별회계 약 75억 원을 각각 증액한 8199억 원(일반회계 7244억 원, 특별회계 955억 원)으로 최종 편성됐다.

지난 4월에도 구는 약 70억 원 규모의 제1회 추가경정예산을 편성해 소상공인 및 미취업청년 지원에 중점을 둔 사업을 추진한 바 있다.

이번 제2회 추가경정예산(안)은 ▲코로나19로 침체된 지역 내 소비 증대를 위해 마포사랑상품권 확대 발행에 2억 원 ▲지역예술가를 활용해 소상공인의 경쟁력 강화를 돕는 소상공인 가게 디자인 개선사업에 1억 7400만원 ▲소상공인 점포에 스마트 기술을 접목해 자생력을 강화시키기 위한 스마트 기술 도입 시범상가 지원사업에 7300만원 ▲영세하고 낙후된 의류 제조업체의 작업환경 개선을 위한 사업에 4000만원을 편성해 코로나19로 가장 큰 어려움을 겪고 있는 소상공인을 돕고 지역 경기를 활성화하기 위해 총력을 기울일 예정이다.

또 경기침체로 인해 지속적으로 증가하는 실업 문제를 해결하기 위해 서울시민 안심일자리사업에 2억7800만원, 취약계층 중심의 희망근로 지원사업에 1억500만원을 각각 편성해 지역 내 일자리 챙기기에도 최선의 노력을 다할 계획이다.

아울러 지역주민의 다양한 복지 수요에 적극 대응하기 위해 마포복지재단 설립·운영 관련 사업에 약 22억5000만원을 편성, 저소득 주거취약주민 주거비 부담 완화를 목적으로 실시하는 임차수급자 기초주거급여 지원사업에 22억4400만원을 추가 편성해 안정적인 주거생활을 도우려 한다.

또 지중화사업에 15억 원을, 코로나19로 급격히 증가한 재활용품의 원활한 수집 및 운반에 11억7000만원을 각각 편성해 쾌적한 도시환경 조성에도 앞장 설 계획이다.

넉넉하지는 않지만 구민을 위해 신속하게 집행될 예정인 이번 제2회 추가경정예산(안)은 코로나19로 인해 침체된 지역경제 활성화 및 다양한 재해·재난 사고 예방을 위한 안전확보 및 지역주민의 다양한 복지수요 해결에 큰 도움이 될 것으로 구는 기대하고 있다.

유동균 마포구청장은 “2021년 제2회 추가경정으로 추진 가능한 사업부터 하나하나 챙겨 경기 활성화 뿐 아니라 지역주민의 안전과 건강, 더 나아가 복지에도 소홀함이 없는 행복한 마포를 만들도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr