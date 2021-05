포항시, 복지부 '재가 의료급여 시범사업' 공모 선정 … 경북도내 유일

[아시아경제 영남취재본부 최재호 기자] 포항시는 경북도내에서 유일하게 보건복지부 '재가 의료급여 시범사업'에 선정됐다고 25일 밝혔다.

'재가 의료급여 시범사업'은 의료급여 장기입원자가 병원에서 퇴원 후 가정에서 안정적으로 정착할 수 있도록 의료, 돌봄, 식사, 주거 등 재가 서비스를 제공하는 지역사회 통합돌봄 사업이다. 6월부터 2년간 총 사업비 2억5000만 원이 투입된다.

포항시는 협력의료기관과 함께 장기입원자 중 퇴원 가능한 대상자를 선정하고 건강상태에 맞는 맞춤형 돌봄 계획(케어플랜)을 수립해 의료서비스 제공 및 지속적인 모니터링을 실시할 예정이다.

도성현 포항시 복지국장은 "이 시범사업을 통해 의료급여 수급자가 병원이 아닌 가정에서 편안하게 일상생활을 영위할 수 있도록 지원함으로써 삶의 질을 향상시키고 의료비 예산 절감을 통해 재정효율화에도 큰 기여를 할 것으로 기대된다"고 전했다.

