[아시아경제 조성필 기자] SKC SKC 011790 | 코스피 증권정보 현재가 131,500 전일대비 1,500 등락률 +1.15% 거래량 162,405 전일가 130,000 2021.05.25 15:30 장마감 관련기사 [클릭 e종목]"SKC, 주력 제품 수요 급증세...목표가 ↑"[클릭 e종목]"SKC, 2차전지 상대적 저평가…동박 생산력 증가" SKC, 1Q 영업이익 818억원…전년比 175%↑ close 는 일본의 투자업 업체(SK Japan Investment)의 주식 100만1주를 약 1036억원에 취득한다고 25일 공시했다. 주식 취득 뒤 지분율은 25%가 된다.

