총장의 ‘두잉’이 기부 릴레이 불붙였다 … 동명대 ‘Do-ing대학’ 인재육성 발전기금 속속

전호환 동명대 신임 총장·서의택 ‘동명 이사장’ 발전기금 쾌척



지역 기업인 등 기부 동참, 1년 100만원 기부자 1000명 목표



“실천인재 기르는 두잉대학, 두잉총장 되겠다” 27일 취임식

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 지역사회와 기업의 손길이 요즘 이 대학에 속속 닿고 있다. 대학발전기금이라는 이름으로, 릴레이처럼 이어지고 있어 따뜻한 온도가 식지 않고 있다.

최근 동명대에 번지고 있는 기부 릴레이에 불꽃을 튀긴 이는 전호환 신임 총장이다.

취임식도 안 열렸고 임기 개시 1개월도 채 안 됐는데 대학 둘레가 반응하기 시작했다.

전 총장은 국내 대학 가운데 최초로 무학년-무학점-무티칭 3無 혁신교육 ‘두잉(Do-ing)대학’ 신설 등을 주도하면서 눈길을 가져갔다.

두잉(Do-ing)대학 인재육성 발전기금 1호는 서의택 학교법인 동명문화학원 이사장이 냈다.

2호는 익명의 부산 기업인이 전 총장을 찾아 쾌척한 1억원 되는 큰돈이다.

3호와 4호로 김의욱 다온물류 대표와 김세규 ㈜스마트마켓서비스 대표가 전했다. 5호는 전호환 총장 본인이다. 스스로 1000만원을 냈다.

기부자들은 전 총장이 평소 “일자리창출과 지역경제도 지역대학의 가치 창출에 달렸다”고 말해왔다고 기억했다.

실천하는 ‘두잉대학’ 신설에 공감하면서 변동의 시기에 부산·울산·경남의 기업과 대학이 함께 발전하자는데 뜻이 모이고 있다.

한 기부자는 “기업과 대학의 장수 여부는 결국 사람에 달려 있다. 동남권 기업과 대학 모두가 100년 이상 지속 발전하고, 도시와 국가의 번영을 이루는 주역이 되어야 한다”고 기부 배경을 전했다.

또 한 기부자는 도전·열정, 소통·공감, 존중·배려, 체력·협업 등으로 어떤 세상이 와도 생존하는 능력을 기르는 두잉대학을 응원한다고 했다.

전 총장은 “정답 하나가 아닌 다양한 현답(賢答)을 스스로 찾아내고자 도전·실천하는 ‘두잉인재’ 양성에 관심의 불씨를 준 이들에게 감사드린다”고 답했다.

그는 또 “기업가정신을 한껏 살려내는 혁신교육으로, 틀 안에 물건을 담는 가방보다 모든 걸 감싸는 ‘보자기형’ 인재를 기르는 ‘두잉총장’이 되겠다”고 말했다.

전 총장은 대학 재정 안정을 위해 임기 4년 중 연간 100만원 기부자 1000명 모집을 목표로 하는 것으로 알려졌다.

동명대가 신설한 두잉대학에는 앙트러프러너십전공, 디지털공연예술전공, 유튜브크리에이터전공 등 3개 전공을 둔다.

앙트러프러너십전공은 제4차 산업사회를 이끌어갈 도전적인 기업가들의 정신과 역량을 배양한다.

디지털공연예술전공은 K-pop, 브레이크댄스, 연기 등 한류의 예술적 감성과 디지털 기술을 접목해내는 능력을 키운다.

유튜브크리에이터전공은 시대의 흐름인 유튜브 세계에서 자신만의 콘텐츠를 창작하고 채널을 운영하는 종합적 역량을 배양한다.

전호환 총장은 지난 4월 28일 임기를 시작했다. 동명대 제10대 총장인 그의 취임식은 오는 27일 오후 2시 중앙도서관 대강당에서 열린다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr