'KB 글로벌 Payment Usance' 첫 거래 고객에 모바일쿠폰 제공

수입기업을 위한 기업인터넷뱅킹 이용 고객 이벤트!

[아시아경제 박선미 기자] KB국민은행은 오는 6월 18일까지 'KB 글로벌 Payment Usance' 거래 고객을 위한 경품 제공 이벤트를 실시한다고 25일 밝혔다.

'KB 글로벌 Payment Usance'는 국내 수입기업이 물품 선적 확인 후 대금을 송금하는 수입결제 건에 대해 금리 경쟁력이 있는 해외 금융기관을 통해 수입금융을 지원해주는 상품이다. 대상 고객은 기업인터넷뱅킹을 이용하는 법인, 개인사업자 고객이다.

이번 이벤트 기간 동안 기업인터넷뱅킹을 통해 'KB 글로벌 Payment Usance'를 처음으로 거래한 기업고객 전원에게 모바일쿠폰을 제공한다. 코로나19 확산 장기화로 은행 영업점 내점이 어려운 상황에서 수입기업고객은 'KB 글로벌 Payment Usance' 비대면 신청 서비스를 이용해 수입금융을 더욱 편리하고 쉽게 이용할 수 있다.

KB국민은행 관계자는 “앞으로도 외환 서비스를 이용하는 고객에게 다양한 혜택과 차별화된 서비스를 제공할 수 있도록 노력하겠다”고 밝혔다.

