여수∼순천 간 자동차전용도로 6월 7일 부터 2주간 전면통제

덕양교차로에서 율촌교차로까지 총 11km

[아시아경제 호남취재본부 심경택 기자] 여수∼순천 간 자동차전용도로(국도17호선)가 다음 달 7일부터 2주 간 차량이 전면 통제 된다.

순천국토관리사무소가 여수∼순천 간 도로에 위치한 교량(5개)보수를 위해 부득이 덕양교차로에서 율촌교차로까지 총 11km에 대해 전면 통제를 실시한다고 밝혔다.

이번 보수공사는 총 5개 교량에 대한 포장공사를 동시에 진행할 예정으로 공사추진에 따른 교통사고를 예방하고, 신속한 공사추진을 위해 불가피하게 2주 간 교통을 전면 통제할 예정이다.

통제기간 차량이용자의 불편을 최소화하기 위하여 상·하행선을 나누어 통제할 계획으로 상행선(순천방향)은 6월 7일부터 11일(5일간)까지, 하행선(여수방향)은 6월 14일부터 18일(5일간)까지 실시하게 된다.

통제기간 중에는 덕양교차로에서 율촌교차로까지 구(舊)국도로 이용하면 된다.

