VR메타버스 콘테스트 개최…총 상금 800만원

[아시아경제 조슬기나 기자] 과학기술정보통신부는 메타버스 서비스 확산과 국내 우수 가상 원격교육·회의 솔루션 발굴 등을 위해 총 상금 800만원 규모의 'VR 메타버스 콘테스트'를 개최한다고 25일 밝혔다.

3차원 가상세계를 의미하는 ‘메타버스’는 가상공간에서 아바타를 활용한 실시간 음성대화와 3차원 오브젝트, 360도 영상 등을 가능하게 해 교육 분야에서 기존 비대면·원격교육의 한계를 극복하고 있다는 평가를 받는다.

VR 메타버스 콘테스트는 국내 기업이 개발한 가상현실(VR) 기반 가상 원격교육·회의 솔루션을 대상으로 한다. 솔루션 공모는 이달 26일부터 6월 9일 오후 3시까지 진행된다.

전문가 평가 후, 유튜브 인플루언서와 구독자, 교육 현장인 대학 강의에서 교수와 대학생이 직접 VR 강의실에 참여해 체험해 보고 우수 솔루션을 선정할 계획이다. 인플루언서 평가에는 안될과학, 과학쿠키 등 과학기술 분야 유명 유튜브 크리에이터들이 참여한다. 수요자 평가는 숭실대, 세종대 등 5개 대학교에서 진행된다.

과기정통부는 향후 구축 예정인 ‘XR 플레이그라운드’ 체험관(9월)에서 콘테스트 선정 솔루션을 누구나 체험할 수 있도록 할 계획이다.

이번 콘테스트에서 선정된 우수 솔루션에게는 과학기술정보통신부장관상(500만원), 한국전파진흥협회상(300만원) 등 각 1점이 수여된다.

김정삼 과기정통부 소프트웨어정책관은 “물리적 시공간적 한계 극복, 소비방식 변화에 따른 사회활동 등을 할 수 있는 메타버스 서비스는 앞으로 다양한 분야에 접목 가능할 것”이라며 “이번 콘테스트처럼 새로운 시도를 통해 경쟁력 있는 국내 메타버스 서비스에 대한 대중적 홍보와 향후 가상융합기술(XR)을 활용한 새로운 서비스들이 메타버스 산업 상태계 발전과 조성에 이바지할 수 있도록 적극 지원하겠다”고 밝혔다.

콘테스트에 대한 자세한 정보는 한국전파진흥협회 누리집 공지사항(www.rapa.or.kr)에서 확인할 수 있다.

