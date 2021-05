혼자 사는 여성 집 몰래 드나든 男, 베란다 난관 통해 들어와

[아시아경제 허미담 기자] 혼자 사는 여성의 집을 무단 침입한 남성이 경찰에 붙잡혔다. 이 남성은 바로 옆 건물 같은 층에 거주하는 이웃으로, 베란다 난관을 통해 여성의 집을 몇차례 드나든 것으로 파악됐다.

24일 SBS 등에 따르면 경기도 수원의 한 오피스텔 6층에 거주하고 있는 A씨는 올해 초 이사 후 이상한 낌새를 느꼈다. 두달 전부터 A씨가 외출하고 돌아오면 닫아둔 창문이 열려 있기도 했고, 배수관에 끼워 놓은 휴지 위치가 바뀌어 있었기 때문이다.

께름칙한 느낌에 A씨는 현관 비밀번호를 세 차례나 변경했으나, 불안감은 여전했다. 이에 A씨는 집에 폐쇄회로(CC)TV를 설치했다.

그로부터 닷새 후 A씨가 집을 비운 사이 CCTV에 움직임이 감지됐다는 알람이 A씨의 휴대전화를 통해 전달됐다. 영상에는 한 남성이 A씨의 집 곳곳을 돌아다니는 모습이 담겼다. 이 남성은 5분가량 A씨의 집안을 서성이다 현관문을 통해 나갔다.

A씨는 경찰에 바로 신고했고, 경찰의 탐문 수사가 진행되자 남성은 자수했다. 범인은 옆 건물 같은 층에 거주하는 남성으로, 그는 베란다 난간을 통해 A씨의 집을 침입한 것으로 전해졌다. 두 건물 난간의 간격은 1.2m였다.

남성은 경찰 조사에서 "술에 취해 호기심에 들어갔다"라며 "이전에도 한 차례 더 침입한 적 있다"라고 진술한 것으로 전해졌다.

A씨는 남성의 침입이 상습적이었다며 적극적인 수사를 요청했다. 다만 경찰은 CCTV에 찍힌 한 건에 대해서만 주거침입 혐의로 검찰에 불구속 송치했다.

허미담 기자 damdam@asiae.co.kr