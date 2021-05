G마켓·옥션, 애프터세일 프로모션…최대 70% 할인

[아시아경제 임춘한 기자] G마켓과 옥션은 오는 30일까지 애프터세일 프로모션을 열고, 인기 상품 100종을 최대 70% 할인가에 판매한다고 25일 밝혔다.

이번 행사는 지난 상반기 최대 쇼핑축제 ‘빅스마일데이’ 당시 가장 인기를 끌었던 마트·뷰티 카테고리 상품을 대상으로 진행하는 추가 할인전이다.

식품관, 신선전문관, 생활주방관, 생필품뷰티관 등 프로모션 페이지를 구분했고, 관 별로 매일 15% 할인쿠폰을 2장씩 제공한다. 7000원 이상 행사 상품 구매 시 최대 5000원까지 할인된다. 프리미엄 멤버십 스마일클럽의 경우 쿠폰을 매일 1장씩 더 제공한다. 카드사 혜택도 있다. 간편결제 서비스 스마일페이에 등록된 삼성카드로 7000원 이상 결제 시 최대 2000원까지 할인되는 5% 중복할인쿠폰을 제공한다.

이베이코리아 관계자는 “일찍 날씨가 더워지면서 여름 대비 먹거리, 집콕용 생활, 주방용품, 뷰티 제품 등을 합리적인 가격으로 구매할 수 있는 좋은 기회인만큼 고객들의 반응이 뜨거울 것으로 예상된다”고 말했다.

