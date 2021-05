"명품 선글라스 한자리에" 롯데百, 30일까지 기획전

[아시아경제 김유리 기자] 롯데백화점은 오는 30일까지 명품 선글라스를 한자리에 모은 '명품 선글라스 기획전' 팝업스토어를 본점 지하 1층에서 진행한다고 25일 밝혔다.

이번 기획전에서는 구찌, 생로랑, 보테가베네타, 발망, 비비안웨스트우드, 에스까다 등 명품 선글라스를 한자리에 모아 균일가에 판매한다. 주요 가격대로는 구찌 선글라스 18만5000원(이하 일부품목), 생로랑 선글라스 12만5000원, 보테가베네타 선글라스 15만원 등이다.

팝업스토어 기간 동안 모든 구매 고객에게 선착순으로 틴트 렌즈를 증정한다. 20만원 이상 구매 시에는 보테가베네타 팔찌를 제공하며(50명 한정), 명품 토트백, 선글라스, 커피쿠폰 등 경품이벤트 응모권도 증정한다.

