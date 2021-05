'기성용 성폭력 의혹' 폭로자 피고소인 조사…"'없던 일로 해달라' 연락"

[아시아경제 이정윤 기자] 초등학교 시절 기성용(32·FC서울)의 성폭력 의혹을 폭로한 뒤 기성용으로부터 고소를 당한 후배 A(31)씨가 경찰에 출석해 첫 조사를 받았다.

24일 경찰에 따르면 서울 서초경찰서는 이날 오후 2시부터 A씨를 피고소인 신분으로 불러 구체적인 사실관계를 조사하고 있다.

앞서 지난 2월 A씨 등 2명은 전남의 한 초등학교에서 축구부 생활을 하던 2000년 1∼6월 선배인 기성용과 B씨로부터 성폭력을 당했다고 폭로했다.

이에 기성용 측은 지난 3월 이들을 경찰에 명예훼손 등 혐의로 고소했다. 또 5억원의 손해배상 청구 소송을 제기했다.

A씨는 이날 "폭로 이후 기성용 측에서 사과하겠다며 폭로한 내용이 '오보'라는 기사가 날 수 있게 도와 달라는 부탁이 왔다"고 했다. A씨에 따르면 기성용 측은 다른 후배를 통해 연락해 와서 이같이 밝혔다. A씨는 폭로 내용을 인정하고 과거 있었던 일을 사과하는 대신 지금까지 폭로한 것을 없던 일로 해 달라는 취지라고 주장했다.

이어 A씨는 자신이 20여년 전 일을 폭로한 이유에 대해 "배구 이재영·다영 자매의 학교 폭력을 폭로한 분들이 용기를 낸 것처럼 저희도 용기를 냈다"며 "(기성용이) '진실의 힘을 믿는다'고 한 만큼 누구 이야기가 진실인지 경찰이 공정히 수사해주기를 부탁한다"고 했다.

A씨는 또 '사과 한마디'를 바란다고 밝혔다. 그는 "기성용과 B씨가 사과만 했으면 이 자리까지 오지도 않았을 것"이라며 "금전적 보상은 전혀 원치 않는다. 저나 다른 피해자 모두 돈을 벌 만큼 벌고 있고, 돈을 원하는 것은 아니다"라고 강조했다. 변호인들도 수임료를 받지 않고 일하고 있다고 했다.

기성용은 지난 3월 31일 경찰에 출석해 고소인 자격으로 약 5시간 동안 조사를 받았다. 그는 당시 "일어나지 않은 일을 증명하는 게 쉽지 않겠지만 수사기관에서 철저히 조사해 주실 거라 믿고 있다"고 했다.

이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr