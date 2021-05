초등생이 후배 무차별 폭행…얼굴 뼈 부러지고 두개골 금 갔는데 교사는 '귀가조치'

[아시아경제 김초영 기자] 초등학교 방과 후 수업 중 저학년 학생이 고학년 학생에게 무차별 폭행을 당하는 사건이 발생했다. 피해 학생은 얼굴 뼈가 부러지는 등 중상을 입었으나 담당 교사는 아무런 조치 없이 귀가시킨 것으로 알려졌다.

24일 광주 서구의 한 초등학교에 따르면 지난 20일 오후 2시30분께 배드민턴 수업을 받던 3학년 A군은 같은 학교 6학년 B군에게 폭행을 당했다.

코로나19 여파로 단축·교차 수업을 하던 탓에 학년이 다른 A·B군은 함께 방과 후 수업에 참여했고, 수업에 앞서 피구 게임을 하던 두 학생은 공을 던지다 시비가 붙어 폭행까지 이어졌다.

그러나 담당 교사는 피를 흘리는 A군을 양호실에 데려가거나 학교 관계자에게 보고를 하는 등 기본적인 조치를 취하지 않았다. 담당 교사는 "싸우다 다쳤다"는 말을 들은 부모가 아이를 집에 보내달라고 하자 A군을 집으로 돌려보냈다.

연락을 받고 급히 귀가한 A군의 부모는 멈췄던 코피가 다시 나고 구토를 하는 A군의 모습을 보고 병원으로 데려갔다. 검사 결과 A군은 얼굴 뼈가 부러지고 두개골에 금이 가는 등 최소 전치 12주의 진단을 받고 긴급 수술을 해야 했다.

A군의 부모는 "수업 시간 중에 심각한 폭행을 당했는데도 방치된 것과 다름없다"며 "아무런 조치도 하지 않았다가 더 큰 일이 생길 수도 있는 아찔한 상황이었다"고 지적했다.

학교 측은 사건 발생 직후 해당 교사를 업무에서 배제하고 목격한 학생 등을 상대로 사건 경위 등을 파악하고 있다. 후속 조치를 위해 지난 21일에 이어 오는 27일 학교폭력전담기구 회의를 열고 후속 조치 방안을 논의하는 한편 시교육청 주관의 학교폭력위원회 개최 여부를 결정할 계획이다.

