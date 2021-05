이노비즈협회, 삼일회계법인과 회원사 투자·금융자문 지원 ‘맞손’

회원사 성장 지원 위한 투자·경영컨설팅 지원 나서

[아시아경제 김희윤 기자] 이노비즈협회(중소기업기술혁신협회)는 삼일회계법인과 '이노비즈기업 및 회원사 성장 지원'을 위한 포괄적 업무협약을 체결했다고 24일 밝혔다.

이노비즈협회에 따르면 이번 업무 협약은 전문적인 투자처와 매칭 등을 필요로 하는 회원사를 대상으로 한 금융과 경영지원 등을 활성화하는데 목적이 있다.

업무협약 내용으로는 이노비즈기업 및 회원사 대상 ▲투자 매칭·유치 금융 지원 등 자문 ▲전문 컨설팅과 교육 통합 제공 프로그램 개설 ▲기업 애로 해결 사후관리 방문 지원 컨설팅 등이다.

유상수 삼일회계법인 재무자문부문 대표는 "이노비즈협회와 함께 효과적인 재무 부문 지원기반을 구축하는데 노력하겠다"고 밝혔다.

임병훈 이노비즈협회 회장은 "혁신생태계를 뒷받침 하려면 금융이 중요한 요인"이라며 "본 협약을 통해 이노비즈기업과 회원사의 기술혁신 역량과 경영성과가 더욱 증대되는 계기 될 것을 기대한다"고 말했다.

