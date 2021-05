[포토]안양천 금천한내장미원 100만 송이 사계장미 만개

100만 송이 사계장미 아름다운 연출

[아시아경제 박종일 기자] 금천구 시흥대교 인근 금천한내장미원의 사계장미 100만 송이가 만개해 아름다운 풍경을 자아내고 있다.

금천구(구청장 유성훈)는 지난 2009년 안양천을 따라 조성한 기존 장미원을 2019년부터 둔치와 제방사면에 확대 조성해 왔다.

구는 지난해 시로부터 12억 원을 지원받아 독산보도교~시흥대교 인근 장미원 생태복원과 연계한 약 3000㎡ 규모의 장미원 조성사업을 완료했다.

유성훈 금천구청장은 “지금 금천한내장미원에서는 은은하게 퍼지는 장미향과 100만송이 사계장미의 화려한 자태를 만끽할 수 있다”며 “안양천에 접한 인근 지자체와의 협업을 통해 안양천 물빛장미길 조성, 안양천 내 테마풍경길 조성, 안양천 생태복원 등 안양천을 명소화해 나갈 계획”이라고 밝혔다.

구는 5월부터 ‘안양천에서 놀자!’ 프로그램을 통해 주민들에게 다양한 생태체험 기회를 제공하고 있다. 참여를 원하는 주민은 구 홈페이지 공공예약 시스템을 통해 신청할 수 있다.

