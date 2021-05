광주시 ‘2040 교통비전’ 수립에 시민의견 수렴

25일~6월13일 바로소통광주서 자유롭게 제안 가능

[아시아경제 호남취재본부 박선강 기자] 광주광역시는 광주교통의 미래 청사진을 제시할 ‘2040 광주교통 비전’ 수립에 시민의견을 수렴한다고 24일 밝혔다.

광주시는 광주형 3대뉴딜을 교통 분야에서 구체적으로 실현시킬 수 있는 방안을 마련하고 선진교통체계의 전국적인 선도 모델을 창출하기 위해 올해부터 그린뉴딜·대중교통 중심의 ‘2040 광주교통비전’을 수립하고 있다.

정책제안은 광주시에 거주하는 누구나 참여가 가능하며 ▲빠르고 편리한 대중교통 이용환경 조성 ▲녹색교통 이용 활성화 ▲사람이 우선되는 안전한 교통환경 구축 ▲기타 광주 미래교통 관련 창의적인 아이디어 등 총 4개 분야에 응모 가능하다.

참여를 희망하는 시민은 25일부터 내달 13일까지 시 온라인 소통 플랫폼 ‘바로소통광주’에 접속해 자유롭게 제안하면 된다.

제안은 관계공무원 및 전문가 심사 절차를 거쳐 우수제안과제를 선정해 시상금을 수여할 예정이다.

박남언 시 교통건설국장은 “이번 시민의견수렴은 형식적인 의견수렴 과정이 아닌 시민의 눈높이에 맞춰 광주의 교통정책을 보다 합리적으로 개선해 나가기 위해 추진하는 것이다”며 “제안된 내용 중 타당한 사업은 시책에 반영해 추진해 나가겠다”고 말했다.

