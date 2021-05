파주시, 美 반환공여지 사업 '우선협상대상자' 선정

캠프 자이언트 도시 개발‥ KB증권 컨소시엄

캠프 개리오언 도시 개발‥ NH투자증권 컨소시엄

[아시아경제 라영철 기자] 경기 파주시가 주한미군 반환공여구역 캠프 자이언트, 캠프 개리오언 및 주변지역 개발사업 민간사업자 공모 평가위원회를 열어 우선협상대상자를 선정했다.

시는 "지난 21일 제안서 평가위원회를 통해 캠프 자이언트에 KB증권 컨소시엄을, 캠프 개리오언에 NH투자증권 컨소시엄을 우선협상대상자로 선정했다"고 24일 밝혔다.

KB증권 컨소시엄은 의료·관광을 융합한 캠프 자이언트의 도시개발사업을, NH투자증권 컨소시엄은 캠프 개리오언의 도시개발사업을 각각 제안했다.

KB증권 컨소시엄은 캠프 자이언트 및 주변 지역에 총 4956억 원의 사업비를 투입해 약 6500세대의 단독·공동주택용지 등의 도시개발사업과 의료·관광 특화 계획을 제안했다.

NH투자증권 컨소시엄은 캠프 개리오언 및 주변 지역에 총 3340억 원의 사업비를 투입해 약 3200세대의 단독·공동주택용지 등의 도시개발사업과 도시기반시설 설치 등 공공 환원 계획을 제안했다.

시는 우선협상대상자와 협의를 거쳐 오는 8월까지 기본 협약을 체결하고, 내년부터 행정 절차를 본격 추진할 계획이다.

한편, 문산읍 선유리 소재 캠프 자이언트(48만㎡)와 캠프 개리오언(69만㎡)의 공모 사업은 지난 2015년과 2019년 두 차례 민간 공모했으나, 당시에는 제안이 없었다.

경기북부=라영철 기자 ktvko2580@asiae.co.kr