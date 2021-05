[아시아경제 박지환 기자] 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 230,500 전일대비 3,000 등락률 +1.32% 거래량 345,603 전일가 227,500 2021.05.24 10:22 장중(20분지연) 관련기사 車반도체 수급난에 또…현대차 아산공장 24~26일 생산 중단외국인, 5주 연속 '팔자'…더존비즈온 가장 많이 담아'단일 최대규모' 투자 공언한 삼성…미국 행정부도 반색(상보) close 는 차량용 반도체 부품 수급 차질로 아산공장의 생산을 중단한다고 24일 공시했다.

아산공장의 생산재개 예정일은 오는 27일이다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr