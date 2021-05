마켓컬리, 가전·리빙 페스타…최대 40% 할인 판매

[아시아경제 임춘한 기자] 마켓컬리는 오는 28일까지 TV, 냉장고, 에어컨부터 접시, 도마, 프라이팬까지 프리미엄 가전제품과 주방용품 등을 최대 40% 할인 가격에 선보이는 가전·리빙 페스타를 개최한다고 24일 밝혔다.

마켓컬리는 이번 기획전을 통해 LG전자의 대형가전을 처음 선보인다. TV, 건조기, 스타일러 등 모델과 색상별로 총 60여종의 제품을 판매하며 LG전자 입점 기념 5% 할인 쿠폰을 구매 고객 모두에게 증정한다. 할인 쿠폰은 다운 받은 후 28일까지 사용할 수 있다. 행사 기간 중 추가 적립금 이벤트도 진행된다. 일반부터 더퍼플까지의 고객 등급에 따라 해당되는 요일에 구매 시 7~10% 적립금도 받을 수 있다.

LG전자의 대형 가전은 특정 날짜에 상품을 받는 설치배송으로 진행된다. LG전자 설치 담당자와 별도 상의 후 원하는 배송일을 정하면 된다. 배송지에 상관없이 마켓컬리에서 구매한 모든 LG전자 제품은 무료배송이며 별도 설치비도 없다.

다양한 프리미엄 생활가전도 판매된다. 앤커 물걸레 로봇청소기, 플러스마이너스제로 무선 진공 청소기, 발뮤다 그린팬 등을 선보인다. 특히 발뮤다 청소기는 기존가 대비 20만원 할인된 가격에 판매될 예정이다.

주방가전과 테이블웨어도 선보인다. 덴비 네스팅볼 세트와 르쿠르제 무쇠 주물냄비는 40% 할인해 판매한다. 오덴세 테이블웨어, 브레빌 스마트 오븐과 발뮤다 토스터도 할인 혜택과 함께 구매할 수 있다.

