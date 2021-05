"종이 사용 최소화"…농협은행, 새로운 전자창구 시스템 오픈

[아시아경제 성기호 기자] NH농협은행이 디지털전환(DT)의 일환으로 기존 전자창구(PPR) 시스템을 대폭 개선한 ‘전자창구(PPR) 신 시스템’을 오픈한다고 24일 밝혔다.

PPR은 금융거래 시 종이서식 대신 전자화된 서식을 사용하는 창구 시스템이다. 농협은행은 새로운 시스템의 성공적 오픈을 위해 지난해 전자창구 장비를 4000여대 추가 보급했으며, 기존 종이 양식의 디지털화 등을 지속적으로 추진해왔다.

농협은행은 이번 시스템 도입으로 불완전판매 방지 등 금융소비자보호 기능을 강화하는 한편, 전산처리속도의 상승을 통해 고객만족도 및 업무효율성 향상을 기대하고 있다.

손영민 업무효율화셀(Cell)리더는 “새로운 전자창구 시스템은 올해 농협은행 경영방침인 고객·현장중심, 디지털전환, ESG(환경·사회·지배구조) 경영의 적극적 이행”이라며 “향후에도 지속적인 프로세스 개선과 디지털 전환에 매진할 것”이라고 밝혔다.

