"中 우한연구소 연구원, 팬데믹 전 코로나19 유사증세로 치료받아"

"2019년 11월 연구원 3명이 유사증상 보여"

'우한기원설' 재점화 예상...중국책임론 커질듯

[아시아경제 이현우 기자] 중국 우한바이러스연구소 연구원들이 코로나19 대유행 직전인 2019년 11월에 코로나19와 유사증세로 치료를 받았다는 미 언론의 보도가 나왔다. 미국 및 국제사회에서 제기됐던 코로나19의 '우한기원설' 논란이 재점화될 것이란 전망이 나오고 있다.

23일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)은 미국 정부의 비공개 정보보고서를 인용해 "2019년 11월 우한바이러스 연구소의 연구원 3명이 고열 등 코로나19 유사증세로 병원치료를 받은 사실이 있다"고 독점 보도했다. 앞서 중국에서 첫번째 코로나19 환자가 공식 보고된 것은 12월8일로 알려져있다. 해당 의혹이 사실로 밝혀질 경우 중국당국이 코로나19 대유행 이전부터 위험성을 인지하고 있었다는 이른바 '우한기원설'을 입증할 큰 증거로 작용할 수 있다고 WSJ는 강조했다.

우한바이러스연구소 연구원들이 코로나19 대유행 전 유사증세를 보였다는 의혹은 앞서 미 국무부에 의해 제기된 바 있다. 미 국무부는 도널드 트럼프 행정부와 조 바이든 행정부가 교체되기 직전이었던 올해 1월15일 발간한 보고서를 통해 "첫 코로나19 확진 사례가 나오기 전인 2019년 가을 우한바이러스연구소 연구원들이 코로나19 및 계절성 질병에 부합하는 증상을 보이며 아팠다고 믿을 근거를 가지고 있다"라고 밝힌 바 있다.

앞서 세계보건기구(WHO)는 코로나19의 기원을 찾기 위해 최초 발병지인 중국 우한에서 현지 조사를 벌였지만 별다른 성과를 거두지 못했다. 지난 2월 WHO의 코로나19 기원 조사팀을 이끄는 피터 벤 엠바렉은 중국 우한에서 열린 기자회견에서 "우한에서 조사를 통해 새로운 정보를 얻었지만 코로나19에 대한 이해를 획기적으로 바꾸진 못했다"고 밝힌 바 있다.

그러나 미국을 중심으로 서구국가들은 친중성향인 현재 WHO에서 제대로 된 조사가 이뤄지길 기대하기 어렵다며 우한기원설을 강하게 제기하고 있는 상태다. 이번 미 정보당국의 정보가 사실로 확인될 경우 우한 바이러스연구소가 다시 한 번 전 세계적 논란의 중심에 설 가능성이 높다고 WSJ는 보도했다. 다만 중국정부가 계속 정보공개를 거부하고 있고, 각국 조사단의 입국도 불허하고 있는 상황이라 코로나19 기원 확인에는 한계가 있을 것으로 예상되고 있다.

