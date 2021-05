SSG닷컴, 펫 페어 행사 진행…최대 30% 할인

[아시아경제 임춘한 기자] SSG닷컴은 오는 30일까지 반려동물용품 특가상품을 제안하는 ‘펫 페어’ 프로모션을 진행한다고 24일 밝혔다. 베스트 브랜드를 소개하고 인기 상품을 최대 30% 할인 판매한다.

이번 행사에서는 사료, 간식, 이동장, 장난감, 호텔 패키지 등 관련 상품을 한 눈에 살펴볼 수 있도록 구성했다. 식품은 사료와 간식 위주로 준비했다. 프랑스 사료 로얄캐닌 강아지, 고양이 사료를 최저가에 준비했으며 캐나다 사료 나우, 대한사료 프로베스트, 이즈칸 등 국내외 인기 사료를 최대 25% 할인한다.

반려동물에게 필요한 이동가방과 유모차, 캣타워, 장난감도 소개한다. 러프웨어, 멈머, 밀리옹, 크로노 등 다양한 디자인의 이동가방과 유모차 상품을 준비했다. 일룸 책장 캣타워, 펫과 함께쓰는 소파 등 프리미엄 가구 및 당근 노즈워크, 젤리곰 삑삑 등 장난감도 선보인다. 두부랑캣츠, 가필드, 오더락 등 고양이 인기모래는 최대 15% 할인, 몰리스 매장에서 인기 높은 몰리스 쉬야응가 미끄러지지 않는 패드는 2+1에 판매한다.

소노 펫 호텔 상품도 준비했다. 소노호텔앤리조트는 홍천 비발디파크와 소노캄 고양에 국내 최대 반려동물 동반 숙박이 가능한 펫 호텔을 운영하고 있다. 대표 상품으로 몰리스 기프트 박스를 제공하는 소노펫 with 몰리스 패키지 비발디파크를 46% 할인된 가격부터 선보인다.

SSG닷컴은 매일 자정부터 선착순 5000명에게 10% 할인쿠폰을 발급한다. 반려동물 카테고리 상품 및 소노펫 with 몰리스 패키지 상품에 적용 가능하며 2만원 이상 결제 시 최대 1만원까지 할인된다.

SSG닷컴 관계자는 “이번 펫 페어를 통해 다양한 혜택과 상품을 제공하고 오프라인 매장 몰리스와의 협업도 강화해 고객 만족도를 높이겠다”고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr