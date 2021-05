롯데마트, 맛집 창화당과 숯불육쌈만두 2종 출시

[아시아경제 임춘한 기자] 롯데마트는 오는 28일 가정간편식 자체 브랜드(PB)인 '요리하다'에서 익선동 수제맛집으로 유명한 '창화당'과 공동개발한 숯불육쌈만두 2종을 출시한다고 24일 밝혔다.

창화당은 종로구 익선동에서 15년간 만두 하나만을 취급해온 수제만두 맛집이다. 창화당의 대표 메뉴는 숯불 지짐만두로 양념갈비를 참숯에 구워낸 뒤 잘게 다져 만두소로 사용해 숯불향과 육즙이 풍부하다.

롯데마트는 손으로 빚어낸 정성을 만두에 담아내는 창화당의 품격을 담아 새로운 레시피의 만두를 공동개발했다. 창화당의 맛과 콘셉트를 담아낸 냉동만두를 개발하기 위해 수 십 차례의 테스트 과정을 거쳤다.

숯불육쌈만두 2종은 한국인이라면 누구나 좋아할 만한 고기쌈을 만두로 표현한 상품이다. 특제 양념에 10시간 이상 숙성시킨 고기를 숯불에 구운 뒤, 향긋한 생깻잎을 감싸 환상을 궁합을 이뤄냈다. 특히 고기를 숯불에 굽는 과정부터 깻잎에 싸는 과정까지 전부 수작업으로 진행된다.

롯데마트 관계자는 “냉동만두 시장규모는 지속적으로 성장해 5000억원을 넘어섰으며 냉동만두는 친숙한 간편식으로 자리잡았다”며 “브랜드와 공동개발을 통해 차별화된 컨셉과 레시피로 소비자의 입맛을 사로잡을 계획이다”라고 말했다.

