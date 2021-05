윤종원 기업은행장, 취임 이후 100번째 영업점 방문

전자식 인공호흡기 제조업체 멕아이씨에스도 방문

[아시아경제 김진호 기자] 윤종원 IBK기업은행장이 취임 이후 100번째 영업점을 방문하며 현장 소통 행보를 이어가고 있다.

23일 기업은행에 따르면 윤 행장은 지난 21일 취임 이후 100번째 영업점을 방문해 직원들을 격려했다. 윤 행장은 직원들을 만나 "격려하러 올 때마다 오히려 힘을 얻고 간다"며 "앞으로도 직원이 행복한 일터를 만드는 데 힘쓰겠다"고 했다.

영업점 방문에 이어 윤 행장은 국내 유일 인공호흡기 및 호흡치료기 제조기업인 멕아이씨에스도 방문했다.

윤 행장은 “중소기업의 성장에 기업은행이 함께할 수 있어 기쁘다”며 “앞으로도 중소기업이 연구개발에 매진하고 혁신성장 할 수 있도록 다양한 지원책을 마련할 것”이라고 말했다.

