[아시아경제 전진영 기자] 더불어민주당 대선주자인 정세균 전 국무총리는 노무현 전 대통령 서거 12주기를 맞은 23일 “당신을 정치적으로 타살한 세력이 반칙과 특권으로 발호하려 한다”며 검찰을 겨냥한 메시지를 내놨다.

정 전 총리는 이날 오전 페이스북에 “정치검찰의 검찰 정치, 대한민국의 검찰공화국 전락을 내버려두지 않겠다”며 이같이 밝혔다.

그는 “반칙을 단죄하는 일이 원칙이다. 특권을 깨뜨리는 일이 공정”이라며 노 전 대통령을 향해 “당신을 지키지 못한 저희는, 당신을 지키기 위한 저희는 어둠 속에서 날아오르는 부엉이처럼 다시 일어서겠다”고 강조했다.

그러면서 “깨어있는 시민과 함께 반칙을 막겠다. 특권을 깨뜨리겠다”며 “사람 사는 세상은 세상을 바꾸어야만 온다”고 덧붙였다.

전진영 기자 jintonic@asiae.co.kr