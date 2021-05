각국 가상화폐 규제에 계속되는 하락세…비트코인 4600만원대

가상화폐 시총 고점 대비 약 43% 사라져

[아시아경제 공병선 기자] 대표 가상화폐(암호화폐) 비트코인이 계속 하락세다. 각 국가에서 연일 규제를 시사하자 가상화폐 시장이 흔들리기 시작했다.

국내 가상화폐 거래소 업비트에 따르면 23일 오전 11시47분 비트코인은 전날 대비 1.18% 하락한 4693만원을 기록했다. 전날 4395만원까지 떨어진 후 4800만원대로 반등했지만 다시 하락세다.

알트코인도 부진을 면치 못했다. 같은 시간 기준 이더리움은 0.82% 하락한 288만원을 기록했다. 이더리움은 지난 12일 541만원까지 오르기도 했지만 이후 급락했다. 이더리움클래식은 같은 시간 기준 0.84% 상승한 7만4500원을 기록했지만 지난 6일 기록한 사상 최고가 20만원 대비 50% 이상 떨어졌다.

이에 가상화폐 시가총액은 최근 열흘 사이 고점 대비 약 43%가 사라졌다. 가상화폐 시황 중계 사이트 코인마켓캡에 따르면 지난 12일 전체 가상화폐 시가총액은 2조5600억달러(약 2886조원)을 기록했지만 22일 1조4384억달러까지 떨어졌다.

각 국가의 규제가 가상화폐 시장 침체로 이어진 것으로 보인다. 22일 중국의 류허 부총리는 “비트코인 거래는 물론 채굴도 엄격히 금지하겠다”고 밝혔다. 최근 들어 중국은 2017년부터 이어온 가상화폐 보유 및 거래 금지 기조를 넘어서서 채굴까지도 금지하고 있다. 중국의 네이멍구 자치구는 지난 18일부터 가상화폐 채굴업체를 제한하기 위한 신고망을 운영하기 시작했다. 채굴업체뿐만 아니라 채굴업체에 부지나 각종 서비스를 제공한 업체도 규제 대상이다.

미국도 연일 규제를 시사 중이다. 미 경제매체 CNBC에 따르면 지난 20일(현지시간) 미 재무부는 1만달러 이상의 모든 가상화폐 거래를 국세청에 보고토록 하는 규제안을 발표했다. 지난 13일엔 미 법무부와 국세청이 가상화폐를 통한 탈세와 자금세탁 여부를 파악하기 위해 세계 최대 거래소 바이낸스를 조사하기도 했다.

